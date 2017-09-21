Messi’den en iyi başlangıç
Lionel Messi istatistiklerini geliştirmeye devam ediyor. Barcelona’nın yıldızı İspanya Ligi’nde ilk 5 haftada 9 gol atarak kariyerinin en iyib aşlangıcını yapt
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Lionel Messi fırtınası hız kesmeden sürüyor. Yıldız oyuncu, Neymar'ın ayrılmasıyla güç kaybettiği düşünülen Barcelona'yı 5 haftalık sürede sırtlayan isim oldu. Takımının 5'te 5 yapmasına katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, Alaves'e 2, Espanyol'a 3 ve son olarak Eibar'a 4 gol atmayı başardı.
Lionel Messi, kaydettiği 9 golle söz konusu periyotta kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. 30 yaşındaki yıldız daha önce La Liga'nın ilk 5 haftalık süreçlerindeki en skorer performansını, 2011-2012 sezonunda 8 gol atarak gerçekleştirmişti.
387 MAÇTA 358 GOL
Tecrübeli futbolcu Messi, Barcelona formasıyla 2004'ten bu yana oynadığı La Liga'da 387 karşılaşmada 358 gol kaydetti. Bu alanda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 285 golle Messi'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:26
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Messi’den en iyi başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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