Messi’den en iyi başlangıç

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Lionel Messi fırtınası hız kesmeden sürüyor. Yıldız oyuncu, Neymar'ın ayrılmasıyla güç kaybettiği düşünülen Barcelona'yı 5 haftalık sürede sırtlayan isim oldu. Takımının 5'te 5 yapmasına katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, Alaves'e 2, Espanyol'a 3 ve son olarak Eibar'a 4 gol atmayı başardı.

Lionel Messi, kaydettiği 9 golle söz konusu periyotta kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. 30 yaşındaki yıldız daha önce La Liga'nın ilk 5 haftalık süreçlerindeki en skorer performansını, 2011-2012 sezonunda 8 gol atarak gerçekleştirmişti.

387 MAÇTA 358 GOL

Tecrübeli futbolcu Messi, Barcelona formasıyla 2004'ten bu yana oynadığı La Liga'da 387 karşılaşmada 358 gol kaydetti. Bu alanda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 285 golle Messi'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.