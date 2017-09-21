 Helal sana Kaptan! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Helal sana Kaptan!

    Helal sana Kaptan!

    Barcelona forması giyen Milli yıldız sosyal medya üzerinden 6 yaşındaki hayranı için doğum günü mesajı paylaştı.

    Barcelona forması giyen Milli yıldız , sosyal medya hesabı üzerinden 6 yaşındaki minik Başar'a video göndererek doğum gününü kutladı.



    Kalp rahatsızlığı nedeni ile doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan minik Başar, doğum gününe çağırmasına rağmen hiçbir arkadaşı gelmeyince gözyaşlarını tutamamıştı. Bu durum üzerine sosyal medya üzerinden herkes Başar'ın doğum gününü kutladı.

    Milli yıldız Arda Turan'da bu duruma kayıtsız kalmadı ve Başar'ın doğum gününü gönderdiği video ile kutladı. Ayrıca Arda Turan minik Başar'a imzalı forma gönderme sözü de verdi.



    Arda Turan'ın paylaştığı videonun ardından sosyal medyada yüzlerce teşekkür mesajı atıldı.





    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:20
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