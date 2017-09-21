Helal sana Kaptan!
Barcelona forması giyen Milli yıldız Arda Turan sosyal medya üzerinden 6 yaşındaki hayranı için doğum günü mesajı paylaştı.
Kalp rahatsızlığı nedeni ile doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan minik Başar, doğum gününe çağırmasına rağmen hiçbir arkadaşı gelmeyince gözyaşlarını tutamamıştı. Bu durum üzerine sosyal medya üzerinden herkes Başar'ın doğum gününü kutladı.
Milli yıldız Arda Turan'da bu duruma kayıtsız kalmadı ve Başar'ın doğum gününü gönderdiği video ile kutladı. Ayrıca Arda Turan minik Başar'a imzalı forma gönderme sözü de verdi.
Arda Turan'ın paylaştığı videonun ardından sosyal medyada yüzlerce teşekkür mesajı atıldı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:20
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
Galatasaraylı bu Adama hak ettıyı saygıyı ;ne yonetım nede Tarafdar verdı heykelını tarafdar attıgı gollerıde yonetım yıkdı ! yazıklar olsun DİYORUM
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Onur’u asla aratmam
Toplam 1
Yorum
can Bence iyi kaleci. Elinden geleni yapıyor...
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
fatih soy geri dön alexs biz fenerbahçe taraftarıları seni çok özledik keşke geri dönebilsen :(
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