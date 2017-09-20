Rekorların adamı Messi!

Messi, Brezilyalı Neymar'ın takımdan ayrılmasıyla güç kaybettiği savunulan Barcelona'yı 5 haftalık sürede sırtlayan isim oldu.

Takımının ligde 5'te 5 yapmasına önemli katkı sağlayan 30 yaşındaki Arjantinli yıldız, Alaves'e 2, Espanyol'a 3 ve son olarak Eibar'a 4 gol atma başarısı gösterdi.

Lionel Messi, daha önce La Liga'nın ilk 5 haftalık periyotlarındaki en skorer performanslarını, 2011-2012 sezonunda 8, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında 6'şar gol kaydederek gerçekleştirdi.



REKORLARIN ADAMI MESSİ

Arjantinli yıldız Messi, 13 yıldır forma giydiği Katalan ekibinde kırılması zor birçok rekora imza attı.

Performansı ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu, sadece top koşturduğu ülkede değil, dünya futbolunda da pek çok rekoru geride bıraktı.

Messi, bir yılda en çok gol atan, La Liga'da en fazla fileleri havalandıran, Barcelona'da en çok gol kaydeden ve en fazla Altın Top ödülü kazanan oyuncu olmak üzere birçok farklı kulvarda rekor kırdı.



LA LİGA'DA MESSİ'DEN FAZLA GOL ATAN YOK

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginden biri La Liga'da, en fazla gol atan futbolcu unvanı Arjantinli yıldız Messi'ye ait.

Tecrübeli futbolcu Messi, Barcelona formasıyla 2004'ten bu yana oynadığı La Liga'da 387 maçta 358 gol attı. Bu alanda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 285 golle Messi'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Arjantinli futbolcu, en fazla bir maçta 3 gol atma "hat trick" yapma rekorlarını da elinde tutuyor. Messi, Barcelona'da resmi maçlarda 39, La Liga'da 28 kez "hat trick" yaptı. Messi, La Liga'da bir sezonda en fazla "hat trick" yapma (8) rekorunu da Cristiano Ronaldo ile paylaşıyor.

Tarihte arka arkaya 8 sezon kulübüyle 40'tan fazla gol atan tek futbolcu konumundaki Messi, 2012'de kaydettiği 91 golle bir yıl içerisinde rakip fileleri en çok havalandıran isim unvanını kazandı.



BARCELONA TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da A takıma yükselen Messi, adını kulüp tarihine yazdırdı.

Arjantinli oyuncu, Barcelona forması altında 519 gol atarak kulüp tarihinde resmi maçlarda en çok skor üreten futbolcu oldu. Messi, 99 golle Avrupa kupalarında da Katalan ekibinin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

Yıldız futbolcu ayrıca, 30 kupayla Barcelona'da en fazla kupa kaldıran oyuncu unvanını Andres Iniesta ile paylaşıyor.



EL CLASİCO'DA MESSİ FAKTÖRÜ

Dünyanın en fazla izlenen maçlarından El Clasico'nun tarihinde gol atma rekoru, 24 gol ile Messi'ye ait.

Messi, La Liga'da oynanan El Clasico karşılaşmalarında da 16 golle rakiplerinin önünde yer alıyor.

Ayrıca Lionel Messi, İspanya Süper Kupa'da attığı 17 golle kupanın en skorer ismi olarak öne çıkıyor.



5 KEZ YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü en çok kazanan futbolcular listesinde Messi zirvedeki yerini koruyor.

Barcelonalı oyuncu, 4'ü üst üste olmak üzere (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) 5 kez Altın Top ödülünü elde etti. Messi'nin en yakın takipçisi Cristiano Ronaldo, aynı ödülü 4 kez kazandı. Marco van Basten, Michel Platini ve Johan Cruyff ise ödülü 3 kez kazanma başarısı gösterdi.

Messi ayrıca, en genç Altın Top kazanan futbolcu (23 yaş) unvanını da elinde bulunduruyor.



MESSİ'NİN MİLLİ TAKIM REKORLARI

Arjantin Milli Takımı'nın en büyük kozu Messi, milli forma ile birçok rekoru kırma başarısı gösterdi.

Milli takımda bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç (18 yıl, 357 gün) oyuncu unvanını elinde bulunduran Messi, Arjantin'in en skorer futbolcuları sıralamasında da 58 golle zirvede yer alıyor.