El Clasico tarihe karışıyor!

LİGA'DA

İspanyol jandarması, Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yapmıştı.İspanyol haber ajansları, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı ekonomik işler, çalışma ve sosyal güvenlik, mali işler ve dışişleri gibi bazı kurumların binalarına girerek arama yaptığını duyurmuştu.Ulusal basında çıkan haberlerde, Katalonya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras'ın yardımcılarından Josep Maria Jove'nin gözaltına alındığı ileri sürüldü.Bağımsızlık referandumundan başta Barcelona olmak üzere Katalan takımları da etkilenecek. La Liga Başkanı Javier Tebas, konuyla ilgili olarak Katalonya'nın bağımsızlık olması durumunda Katalon takımlarının La Liga'da mücadele edemeyeceğini açıkladı.Javier Tebas; "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." şeklinde konuştu.Bu durumda El Clasico olarak bilinen Real Madrid-Barcelona derbileri de tarihe karışacak.Barcelona Kulübü de yaşananlar hakkında yazılı açıklama yaparak; "Barcelona kulübü, ulusu, demokrasiyi, ifade özgürlüğünü ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadaki tarihsel yükümlülüğüne sadıktır. Ve bu hakların özgürce kullanılmasını engelleyen tüm eylemleri kınamaktadır" dedi.Açıklamada "Barcelona kulübü Katalan halkının çoğunluğunun isteğini destekleyecek ve bunu uygar, barışçı ve örnek olacak şekilde yapacak" ifadeleri kullanıldı.Katalan Özerk Yönetimi ise 1 Ekim'de her ne olursa olsun bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye kararlı olduklarını duyurmuşlardı.