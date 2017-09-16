İşte Messi’nin değeri
Barcelona Başkanı Bartomeu, Manchester City'ye gideceği iddia edilen Messi için net konuştu. Barça'nın patronu Messi'nin 2021'e kadar imza attığını açıkladı. Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olduğu iddia edildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
İşte Messi’nin değeri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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