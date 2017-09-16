 İşte Messi’nin değeri – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    İşte Messi’nin değeri

    İşte Messi’nin değeri

    Barcelona Başkanı Bartomeu, Manchester City'ye gideceği iddia edilen Messi için net konuştu. Barça'nın patronu Messi'nin 2021'e kadar imza attığını açıkladı. Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olduğu iddia edildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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