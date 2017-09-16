Barcelona 4'te 4 yaptı
Barcelona, ilk yarısını 1-0 yenik kapadığı Getafe karşısında sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi, dördüncü maçını da kayıpsız geçti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yendi.
Maça iyi başlayan ve 39. dakikada Japon futbolcusu Gaku Shibasaki'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 1-0 öne geçen Getafe, soyunma odasına bu skorla gitti.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Denis Suarez'in golüyle skora dengeyi getiren Barcelona, Rakitic'in yerine oyuna giren yeni transferi Brezilyalı Paulinho'nun 82. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.
Bu galibiyetle puanını 12'yı çıkaran Katalan ekibi 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Getafe ise 4 puanda kaldı.
Barcelona'nın kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Ousmane Dembele, maçın 24. dakikasında sakatlanarak yerini Gerard Deulofeu'ye bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçından sonra ikinci kez Barcelona formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan 20 yaşındaki Fransız forvet, sol bacağındaki sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:49
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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