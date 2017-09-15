Messi için şok iddia

Neymar'ın 222 milyon euro karşılığı PSG'ye gitmesinin ardından Barcelona'nın diğer yıldızı Lionel Messi için çarpıcı iddialar gündeme gelmeye başladı. İspanyol basını, Katalan ekibinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma talebini uzun süredir bekleten Arjantinli yıldız oyuncunun, Manchester City'ye gideceğini ileri sürüyor.



İngiliz ekibini çalıştıran Pep Guardiola'nın eski öğrencisini ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Manchester City'nin 30 yaşındaki futbolcuya senelik net 35 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Bu arada Barcelona yönetiminin ise Messi'yi kadroda tutmak için tüm şartları zorladığı ve senelik 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.