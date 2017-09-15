Messi için şok iddia
İspanyol basını, Barcelona ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Arjantinli oyuncunun, gelecek yıl için Manchester City ile görüşme halinde olduğunu ileri sürdü
Neymar'ın 222 milyon euro karşılığı PSG'ye gitmesinin ardından Barcelona'nın diğer yıldızı Lionel Messi için çarpıcı iddialar gündeme gelmeye başladı. İspanyol basını, Katalan ekibinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma talebini uzun süredir bekleten Arjantinli yıldız oyuncunun, Manchester City'ye gideceğini ileri sürüyor.
İngiliz ekibini çalıştıran Pep Guardiola'nın eski öğrencisini ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Manchester City'nin 30 yaşındaki futbolcuya senelik net 35 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Bu arada Barcelona yönetiminin ise Messi'yi kadroda tutmak için tüm şartları zorladığı ve senelik 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:57
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Messi için şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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