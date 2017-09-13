''Messi ateşle oynadı''
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, bu zamana kadar atığı goller ve saha içindeki performansı ile İspanyol basınının manşetlerini süslerdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta da iki gol atan Messi, bu kez performansı ile değil, maçın hakemi Damir Skomina'ya yaptığı hareket ile gündeme oturdu.
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İspanya Kral Kupası ilk maçında Barcelona ile oynanan maçta yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesi ve 5 maç ceza aldığını hatırlatan gazeteler, Lionel Messi'nin ateşle oynadığını savundular. Real Madrid taraftarları da Ronaldo'ya kolayca çıkan kırmızı kartın Messi'ye çıkmadığını belirterek kızgınlıklarını dile getirdiler. Marca gazetesi, Lionel Messi'nin hareketine sadece sarı kart verilmesini eleştirerek "Messi Skomina'ya dokunarak ateşle oynadı" dedi. AS gazetesi de bu sert harekete sadece sarı kart verilmesinin yanlış olduğunu belirterek Messi ve Skomina'yı eleştirdi.
Karşılaşmada Pjanic'in yaptığı harekete sarı kart verilmesini isteyen Lionel Messi, hakem Skomina'ya sert bir şekilde itirazda bulunmuştu. İtirazın dozunu arttıran Arjantinli yıldız, Skomina'yı omzundan çekerek, kendisine dönmesini istemişti. Pozisyonda Skomina ise bu hareketi sonrasında Messi'ye sarı kart göstermişti.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:28
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Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci
Toplam 8
Yorum
TAYFUN BABA FUTBOL BİLGİN MÜTHİŞ. NE İZLİYOSUN SEN YA. TAKIMA UYACAK DERKEN HANGİ TAKIMA. BENCE TAKIM VALBUENAYA UYMASI GEREKİR.
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"Messi olmaz ama Emre olur"
Toplam 6
Yorum
Surmene Insallah
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 95
Yorum
ali Aykut Hocanın Hocalığı asla tartışılmaz.Aynı hoca FB'yi Uefa finaline yaklaştırmıştır,Lig ve 2 kez TR kupası şampiyonu yapmış,Suç yönetimde!
''Messi ateşle oynadı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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