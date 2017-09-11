'Kaldıysa çalışacak’
Galatasaray’ın son güne kadar beklediği Arda Turan “Taraftar beni istemiyor” diyerek Barcelona’da kalmıştı. Hocası Valverde “Artık forma için çalışmalı” dedi
Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün transferin son gününe kadar Barcelona forması giyen Arda Turan hakkında olumlu konuşmuşlardı. Dursun Özbek "Arda çok iyi bir Galatasaraylı, ben onun da başkanıyım" demişti. Cenk Ergün de "Arda Turan bir gün mutlaka Galatasaray forması giyeceğini bana söyledi. Burası onun evi. Belki bu transfer döneminde geri dönemedi ama mutlaka gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak özellikle sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarı Arda Turan'a mesaj atarak "Bu takımı bozarsın. Sakın gelme" demişti. Arda da katıldığı bir canlı yayında "Taraftarın bir kısmı beni istemiyor. Barcelona'da kalacağım" diye konuşmuştu. Bu konu Barcelona yöneticisi Robert Fernandez'e de soruldu. Fernandez "Burada olmasını istediğimiz için kadroda. Çok fazla söylenti var ben bunlar üzerinden konuşmak istemiyorum" dedi. Hocası Ernesto Valverde ise şöyle konuştu: "Arda gitmedi ve bizimle kaldı. Şimdi ondan maksimum faydalanmaya çalışacağız. Beklentim, çok çalışması
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
'Kaldıysa çalışacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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