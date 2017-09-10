 Enrigue Çin yolcusu – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Enrigue Çin yolcusu

    Enrigue Çin yolcusu

    Eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique, Mart ayında başlayacak Çin Süper Ligi yeni sezonu öncesi Shanghai Shenhua ile anlaşabilir. Marca'nın haberine göre Luis Enrique, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın başına geçebileceği ileri sürüldü.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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