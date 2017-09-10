Enrigue Çin yolcusu
Eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique, Mart ayında başlayacak Çin Süper Ligi yeni sezonu öncesi Shanghai Shenhua ile anlaşabilir. Marca'nın haberine göre Luis Enrique, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın başına geçebileceği ileri sürüldü.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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