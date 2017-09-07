Arda Turan sakatlandı

"Arda Turan, sol uyluk bisepsindeki çekme sebebiyle takımdan ayrı çalıştı. Dönüş tarihi tedaviye göre belli olacak. "





Barcelona, Twitter'dan yaptığı açıklamada Arda Turan'ın sakatlandığı ve takıma dönüşünün tedavisinden sonra belli olacağı ifade edildi. Katalan ekibinden yapılan açıklama şöyle;