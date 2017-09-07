Arda Turan sakatlandı
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Arda Turan'ın sakatlandığı açıklandı
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:56
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Şenol Güneş transfer istedi
Toplam 3
Yorum
fanatik kartal üçlü stopr oynat sağ çık sol açık iki orta saha bir ofansif orta saha iki forvt oyna bakalım
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Fener Costa ile coşacak
Toplam 31
Yorum
Niye alınsın Bizde van persie var ne gereği var...
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Aslan Latovlevici
Toplam 9
Yorum
CELAL INANILMAZ BIR FALSOLU ORTA KESIM STILI VAR CANLI SEYREDINCE ANLIYORSUN COK KAFA GOLU ATTIRIR GOMIS E
Arda Turan sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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