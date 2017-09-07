 Arda Turan sakatlandı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Arda Turan sakatlandı

    Arda Turan sakatlandı

    Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Arda Turan'ın sakatlandığı açıklandı

    Barcelona, Twitter'dan yaptığı açıklamada Arda Turan'ın sakatlandığı ve takıma dönüşünün tedavisinden sonra belli olacağı ifade edildi. Katalan ekibinden yapılan açıklama şöyle; "Arda Turan, sol uyluk bisepsindeki çekme sebebiyle takımdan ayrı çalıştı. Dönüş tarihi tedaviye göre belli olacak. "

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:56
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