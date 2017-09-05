 Messi ile her konuda anlaştık – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Messi ile her konuda anlaştık

    Messi ile her konuda anlaştık

    , Barcelona forma giymeye devam edecek. Başkan , Arjantinli yıldızın 2018 yazında bitecek sözleşmesinin uzatıldığını ve resmi törenin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı.

    Barcelona yönetimi, Neymar'ın Paris Saint Germain'e transferinin ardından taraftarların tepkisini çekmişti. Kariyerini Barcelona'da sürdüreceğinin açıklanmasına rağmen Messi ile de yeni sözleşme imzalanmadı.

    Sport gazetesine konuşan başkan Bartomeu, "Messi ile her konuda anlaştık ve imzalar atıldı" dedi. Resmi açıklamadaki gecikmeyi de evrak işleri ve takvim yoğunluğuna bağladı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:26
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