Barcelona yönetimi, Neymar'ın Paris Saint Germain'e transferinin ardından taraftarların tepkisini çekmişti. Kariyerini Barcelona'da sürdüreceğinin açıklanmasına rağmen Messi ile de yeni sözleşme imzalanmadı.

Sport gazetesine konuşan başkan Bartomeu, "Messi ile her konuda anlaştık ve imzalar atıldı" dedi. Resmi açıklamadaki gecikmeyi de evrak işleri ve takvim yoğunluğuna bağladı.