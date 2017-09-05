 Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu mesajı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan Ediz Bahtiyaroğlu mesajı

    Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu mesajı

    'da forma giyerken hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu için kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayımlandı.

    Takım arkadaşı Hürriyet Gücer ile birlikte kaldıkları Batıkent Mahallesi Aytekin Sokak'taki evine giden Ediz, gece saatlerinde aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ediz, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Aradan yıl geçerken, Ediz'in ölüm yıl dönümünde resmi sitesi bir mesaj yayımladı. Mesajda, "5 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu'nu özlemle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.