Barcelona: 200 milyon Euro isteyince...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Liverpool'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yüksek maliyeti nedeniyle transfer edilemediğini duyurdu.

Barcelona'nın sportif direktörü Albert Soler ve teknik sekreteri Robert Fernandez, İspanya'da dün gece sona eren transfer döneminin ardından basın toplantısı düzenledi.

Neymar'ın 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'e (PSG) gitmesinin ardından transfer pazarındaki mali dengenin değiştiğini belirten Soler, "Futbol dünyası değişiyor. Bizim de içinde yer aldığımız ve transfer pazarına liderlik eden geleneksel kulüplerin yerini milyarderler ve yatırım grupları aldı." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu Coutinho için İngiltere'nin Liverpool Kulübü ile yapılan müzakereleri sonuçlandıramadıklarını kaydeden Soler, "Liverpool, Coutinho için 200 milyon Euro istedi. Elbette transferi gerçekleştirmedik. Liverpool'un bu futbolcuyu satma niyeti yoktu. Futbol artık kulüplerin değil yatırımcıların işi." değerlendirmesinde bulundu.

Söz alan Fernandez ise Borussia Dortmundlu Ousmane Dembele'yi 105 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiklerini hatırlatarak, "Yüz milyonlarca Euro'ya iki futbolcu alsaydık, bu sorumsuzluk olurdu. Kırmızı çizgilerimizi aşmış olurduk ve istifa etmemiz gerekirdi. Futbolda oyunun kuralları değişti. Kulübümüzün varlığını ve ekonomisini riske atmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Neymar'ın rekor bonservi·s bedeli· karşılığında PSG'ye transfer olmasıyla ilgili sorulara ise Fernandez, "Basında yazıldığı gibi mayıs ayında bize teklif gelmedi. Dedikodular temmuz ayında çıktı. Futbolcu bize haber verdiğinde transferle ilgili resmi bilgi sahibi olduk. Bu transferi önceden bilemezdik. Transfer pazarının değiştiği çok açık. Tartışma konusu yapılan Barcelona değil. Zaten UEFA'nın dün aldığı kararla PSG hakkında soruşturma başlatması, bunu gösterdi." cevabını verdi.

Öte yandan, sözleşmesi uzatıldığı yönündeki açıklamaya rağmen henüz resmi imzayı atmayan Lionel Messi konusunda taraftarlardan rahat olmasını isteyen Barcelona yöneticileri, "Kulüp, Messi'nin sözleşme yenileyeceğini açıklarken bunu iki tarafın adına yaptı. Şu anda tek eksik olan, bürokratik işlemlerin gerçekleşmesi. Hiçbir sorun yok." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol basını, transfer döneminde Neymar ve Cristian Tello'yu satarak kasasına 226 milyon avro koymasına rağmen Dembele, Paulinho, Nelson Semedo ve Gerard Deulofeu transferlerine 229,5 milyon avro harcayan Barcelona'nın, kötü bir transfer politikası izlediğini ve taraftarın yöneticilerden özür veya istifa beklediğini iddia etmişti.