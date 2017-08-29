Barcelona, Dembele'yi tanıttı

Transferiyle ilgili bazı bürokratik işlemlerin uzamasından dolayı resmi tanıtım programı üç saat kadar geciken Dembele, ilk olarak Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak yeni sözleşmesine imza attı. 11 sırt numarasını seçen Dembele, daha sonra yeni formasıyla Nou Camp Stadı tribünlerinde kendisini bekleyen yaklaşık 17 bin taraftarın karşısına çıktı.

Dembele taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Burada bulunmaktan ve dünyanın en iyi kulübünün bir parçası olmaktan çok memnunum. Buraya gelmek istedim çünkü küçüklüğümden beri Barcelonalıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum. En kısa zamanda uyum sağlayıp çok kupa kazanmak istiyorum." dedi.

Fransız futbolcu, tanıtım sonrası düzenlenen basın toplantısında "8 yaşımdan beri Barcelona'nın maçlarını takip ediyorum. Kupaları nasıl kazandığını izliyordum. Burada olmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi." açıklamasında bulundu.

Barcelona'da, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmasının, üzerinde baskı kurmadığını ifade eden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, "Transfer pazarı tam bir çılgınlık ama benim için önemli olan işimi iyi yapmak. Benim için ödedikleri para beni endişelendirmiyor. En iyisini verip hedeflerimi gerçekleştirmeye ve takıma yardım etmeye çalışacağım." diye konuştu.

İspanyol ekibine Neymar'ın yerini doldurmak için gelmediğini söyleyen Fransız futbolcu, "Neymar, dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ben ise henüz gencim ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Dembele, yeni takım arkadaşı Lionel Messi ile ilgili ise "Leo ile oynayacak olmam benim için bir memnuniyet ve onur. Tarihin ve dünyanın en iyi futbolcusu. Saha içinde ve dışında ondan öğrenmek istediklerim var." yorumunu yaptı.

Kulüpte forma giyen Samuel Umtiti ile çok iyi arkadaş olduğunu ve bir süre onun evinde kalacağını aktaran Dembele, takıma uyum sürecini Umtiti sayesinde daha da hızlandırmayı umduğunu dile getirdi.

Bonservis bedeli (105 milyon avro) ve başarıya bağlı primlerle yaklaşık 150 milyon avroya Borussia Dortmund'dan alınan Dembele, Barcelona Kulübü tarihinin bu zamana kadarki en pahalı transferi oldu. Dembele, 222 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain'e giden Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ardından futbol tarihinin şimdiye kadarki en pahalı ikinci transferi olarak da öne çıktı.

