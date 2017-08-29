Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oluyor
Barcelona'da gönderilmesi gündemde olan Arda Turan'a Fransa'dan kanca... Fransız ekiplerinden Monaco, milli yıldızı gündemine aldı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Monaco ile yakın bağları bulunan ünlü menajer Jorge Mendes, dün düzenlenen Dembele'nin imza töreninin ardından Katalan yöneticilerle bir araya geldi. Barcelonalı yöneticilerin cuma gününe kadar göndermeyi düşündüğü Arda'yı Monaco'ya önerdiği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Turan Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş'a rakip olacak.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:36
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Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Resul61 Dortmund gibi gençlerin parladığı bir kulüpte kendini gösteremeyip celta vigoya gitmek.Bundan ümidimi kestim ben açıkcası.
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 34
Yorum
FBLI Arda gs de yeniden patlama yapar egerki yatmak icin gelmediyse. Insallah alirlar bu sene Gs bomba gibi.
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Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oluyor
Toplam 1
Yorum
ultrAslan01 Umarım Monaco'ya gider Fransa ligi Arda'nın kalitesini göstermesi için iyi bir fırsat Monaco gibi oturmuş bir takımda 10 numarada iyi oynar
Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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