 Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oluyor – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    , Beşiktaş'a rakip oluyor

    Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oluyor

    Barcelona'da gönderilmesi gündemde olan 'a Fransa'dan kanca... Fransız ekiplerinden Monaco, milli yıldızı gündemine aldı.

    Mundo Deportivo'nun haberine göre; Monaco ile yakın bağları bulunan ünlü menajer Jorge Mendes, dün düzenlenen Dembele'nin imza töreninin ardından Katalan yöneticilerle bir araya geldi. Barcelonalı yöneticilerin cuma gününe kadar göndermeyi düşündüğü Arda'yı Monaco'ya önerdiği belirtildi.

    Transferin gerçekleşmesi halinde Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş'a rakip olacak.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:36
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