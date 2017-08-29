Arda Turan, Beşiktaş'a rakip oluyor

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Monaco ile yakın bağları bulunan ünlü menajer Jorge Mendes, dün düzenlenen Dembele'nin imza töreninin ardından Katalan yöneticilerle bir araya geldi. Barcelonalı yöneticilerin cuma gününe kadar göndermeyi düşündüğü Arda'yı Monaco'ya önerdiği belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Turan Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş'a rakip olacak.