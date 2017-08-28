Barcelona'dan Arda açıklaması

Barcelona Kulübü Teknik Sekreteri Roberto Fernandez, Arda Turan ve Douglas gibi başka takımlara transfer olmaları gündemde olan futbolcularla ilgili bir soru üzerine, "Çarşamba gününden önce bazı futbolcuların takımdan ayrılmasının netleşmesini umuyoruz." dedi.



Takıma yeni oyuncu dahil etmek için bazı transfer görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Fernandez, İspanyol basınında iddia edilenin tersine Jean Michael Seri ile kesinlikle ilgilenmediklerini ifade etti. Barcelona Kulübü yöneticisi, gazetecilerin Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria isimlerini ısrarlı bir şekilde sormaları üzerine "Bir veya iki futbolcu gelebilir. Beklememiz lazım. Kulüp bir futbolcu getirmeye çalışıyor ama isim vermeyeceğim." yanıtını verdi.