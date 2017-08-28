 Barcelona'dan Arda açıklaması – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan Arda açıklaması

    Barcelona'dan Arda açıklaması

    Dembele'nin imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kulübü Teknik Sekreteri Roberto Fernandez, ve Douglas gibi başka takımlara transfer olmaları gündemde olan futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Kulübü Teknik Sekreteri Roberto Fernandez, ve Douglas gibi başka takımlara transfer olmaları gündemde olan futbolcularla ilgili bir soru üzerine, "Çarşamba gününden önce bazı futbolcuların takımdan ayrılmasının netleşmesini umuyoruz." dedi.

    Takıma yeni oyuncu dahil etmek için bazı transfer görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Fernandez, İspanyol basınında iddia edilenin tersine Jean Michael Seri ile kesinlikle ilgilenmediklerini ifade etti. Barcelona Kulübü yöneticisi, gazetecilerin Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria isimlerini ısrarlı bir şekilde sormaları üzerine "Bir veya iki futbolcu gelebilir. Beklememiz lazım. Kulüp bir futbolcu getirmeye çalışıyor ama isim vermeyeceğim." yanıtını verdi.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona'dan Arda açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.