Barcelona'dan Arda açıklaması
Dembele'nin imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barcelona Kulübü Teknik Sekreteri Roberto Fernandez, Arda Turan ve Douglas gibi başka takımlara transfer olmaları gündemde olan futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Barcelona Kulübü Teknik Sekreteri Roberto Fernandez, Arda Turan ve Douglas gibi başka takımlara transfer olmaları gündemde olan futbolcularla ilgili bir soru üzerine, "Çarşamba gününden önce bazı futbolcuların takımdan ayrılmasının netleşmesini umuyoruz." dedi.
Takıma yeni oyuncu dahil etmek için bazı transfer görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Fernandez, İspanyol basınında iddia edilenin tersine Jean Michael Seri ile kesinlikle ilgilenmediklerini ifade etti. Barcelona Kulübü yöneticisi, gazetecilerin Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria isimlerini ısrarlı bir şekilde sormaları üzerine "Bir veya iki futbolcu gelebilir. Beklememiz lazım. Kulüp bir futbolcu getirmeye çalışıyor ama isim vermeyeceğim." yanıtını verdi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:20
-
Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
-
Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
-
Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
Barcelona'dan Arda açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.