Barcelona'yı yine Messi sırtladı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 2-0 yendi.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Barcelona'nın golleri 55 ve 66. dakikalarda Lionel Messi'den geldi. 40. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Arjantinli futbolcunun 75. dakikadaki bir şutu da direkten döndü.
Katalan takımında sakatlığı sona eren Andres Iniesta ilk 11'de sahaya çıktı. Iniesta, 88. dakikada yerini, takıma yeni transfer olan ve Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkan Paulinho'ya bıraktı.
Teknik direktör Ernesto Valverde, Luis Suarez'in yokluğunda forvet hattında Deulofeu, Messi, Aleix Vidal üçlüsüne görev verirken, ikinci yarıda Vidal'ın yerine Paco Alcacer ve Deulofeu'nun yerine de Denis'i oyuna aldı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.
La Liga'da art arda ikinci galibiyetini alan Barcelona puanını 6'ya çıkartırken, iki maçından da yenilgiyle ayrılan Alaves'in puanı bulunmuyor.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
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Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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