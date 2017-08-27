Barcelona'yı yine Messi sırtladı

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Barcelona'nın golleri 55 ve 66. dakikalarda Lionel Messi'den geldi. 40. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Arjantinli futbolcunun 75. dakikadaki bir şutu da direkten döndü.

Katalan takımında sakatlığı sona eren Andres Iniesta ilk 11'de sahaya çıktı. Iniesta, 88. dakikada yerini, takıma yeni transfer olan ve Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkan Paulinho'ya bıraktı.

Teknik direktör Ernesto Valverde, Luis Suarez'in yokluğunda forvet hattında Deulofeu, Messi, Aleix Vidal üçlüsüne görev verirken, ikinci yarıda Vidal'ın yerine Paco Alcacer ve Deulofeu'nun yerine de Denis'i oyuna aldı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

La Liga'da art arda ikinci galibiyetini alan Barcelona puanını 6'ya çıkartırken, iki maçından da yenilgiyle ayrılan Alaves'in puanı bulunmuyor.