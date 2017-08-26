Barcelona'yı yine Messi sırtladı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 2-0 yendi.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Barcelona'nın golleri 55 ve 66. dakikalarda Lionel Messi'den geldi. 40. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Arjantinli futbolcunun 75. dakikadaki bir şutu da direkten döndü.
Katalan takımında sakatlığı sona eren Andres Iniesta ilk 11'de sahaya çıktı. Iniesta, 88. dakikada yerini, takıma yeni transfer olan ve Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkan Paulinho'ya bıraktı.
Teknik direktör Ernesto Valverde, Luis Suarez'in yokluğunda forvet hattında Deulofeu, Messi, Aleix Vidal üçlüsüne görev verirken, ikinci yarıda Vidal'ın yerine Paco Alcacer ve Deulofeu'nun yerine de Denis'i oyuna aldı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.
La Liga'da art arda ikinci galibiyetini alan Barcelona puanını 6'ya çıkartırken, iki maçından da yenilgiyle ayrılan Alaves'in puanı bulunmuyor.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:30
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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