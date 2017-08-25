Dembele, Katalan ekipte
Barcelona, Ousmane Dembele'yi resmen açıkladı. Neymar'ın satılması sonrası beklenen transfer gerçekleşti.
Barcelona, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Fransız yetenek Ousmane Dembele'yi 105 milyon Euro + 42 milyon Euro bonus bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.
Barcelona, Dembele'nin serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak açıkladı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:40
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 37
Yorum
Milli Takım Benim ideal kadrom: Harun,Kaan-Çağlar-Ömer-Caner/ Emre-Tolga-Yusuf-Cengiz-Emre M./ Enes Ünal
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 37
Yorum
Milli Takım Mehmet Topal, Selçuk ve Şener hariç iyi bir kadroya benziyor
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 37
Yorum
serdar Cenk varken onura ne gerek ben onurun yerinde olsam milli takim defterini kapatirim
Dembele, Katalan ekipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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