 Dembele, Katalan ekipte – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Dembele, Katalan ekipte

    Dembele, Katalan ekipte

    , 'yi resmen açıkladı. Neymar'ın satılması sonrası beklenen transfer gerçekleşti.

    , Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Fransız yetenek 'yi 105 milyon Euro + 42 milyon Euro bonus bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.

    Barcelona, Dembele'nin serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak açıkladı.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:40
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