Barcelona'dan flaş Arda kararı

İspanyol gazetesinin haberine göre, Barcelona yönetimi, Arda'yla görüştü ve bir an önce takımdan ayrılmasını istedi...

Sport, Arda'nın ayrılığı kabul etmemesi durumunda, kadro dışı bırakılacağını öne sürerken, Barcelona yönetiminin seçenek kalmaması halinde milli futbolcuyu gerekirse bedelsiz olarak takımdan yollamaya hazır olduğunu da yazdı.

Arda'nın, 2020'ye kadar olan sözleşmesini tek taraflı feshederek tazminat ödemek istemeyen Barcelona yönetiminin, kendi isteğiyle ayrılması için yıldız oyuncuyu son kez uyardığı da iddialar arasında...

İspanyollar ayrıca, Arda'ya teknik direktör Valverde'nin planları arasında olmadığı mesajını veren yönetimin, Arda'nın ayrılmayı kabul etmemesi halinde kadro dışı bırakılacağı ve sadece antrenmanlara katılmasına izin verileceğini de iddia etti.