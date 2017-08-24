‘Ne oldu vefamıza’

Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibin kaptanıiçin destek mesajı yayımladı. Instagram hesabından Selçuk'un kulübede üzgün bir şekilde oturduğu fotoğrafı paylaşan Arda, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "bize kim kaldırdı, kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza...Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım. Paşa iyi ki varsın, iyi ki kaptanımız oldun. Ben G.Saray taraftarıyım ve."