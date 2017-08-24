‘Ne oldu vefamıza’
Bak kardeşim konu ben değilim... gerçi ben takımı karıştırdım, grupculuk yaptım,özel hayat, birde takımı yavaşlatma meselesi var... basın dedi ya bizde o saygıdan birşey demedik inanın söyleyin)))... asıl konuya gelelim... bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil üzülünce susar. Ama benim hatırladığım , avrupaya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var ... Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet !bencede biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize ( su dorduncu yıldıızı ilk biz takalım diyen biz degilmiydik ) son 10 kupayı bize kim kaldırdı kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza, biz hep kazanınca mı Gs lıyız bak... !!!onu kalbimizden ,hayatımızdan ,formamızdan atıcaksak bile saygıyla yapalım hak ettiği bu... sadece birazcık Saygı...sanane deme bana ;senin gibi Gs taraftarıyım hakkım var... senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi ( paşa iyiki varsın iyiki kaptanımız oldun...) ben Gs taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğilicem... @s8 (yine kaşındım ama ne yapıyım bu benim hissetiğimi söylemessem ölürüm)
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:34
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
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