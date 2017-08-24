 ‘Ne oldu vefamıza’ – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    ‘Ne oldu vefamıza’

    ‘Ne oldu vefamıza’
    Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan için destek mesajı yayımladı. Instagram hesabından Selçuk'un kulübede üzgün bir şekilde oturduğu fotoğrafı paylaşan Arda, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Son 10 kupayı bize kim kaldırdı, kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza... Biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız? Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım. Paşa iyi ki varsın, iyi ki kaptanımız oldun. Ben G.Saray taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğileceğim."

    Bak kardeşim konu ben değilim... gerçi ben takımı karıştırdım, grupculuk yaptım,özel hayat, birde takımı yavaşlatma meselesi var... basın dedi ya bizde o saygıdan birşey demedik inanın söyleyin)))... asıl konuya gelelim... bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil üzülünce susar. Ama benim hatırladığım , avrupaya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var ... Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet !bencede biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize ( su dorduncu yıldıızı ilk biz takalım diyen biz degilmiydik ) son 10 kupayı bize kim kaldırdı kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza, biz hep kazanınca mı Gs lıyız bak... !!!onu kalbimizden ,hayatımızdan ,formamızdan atıcaksak bile saygıyla yapalım hak ettiği bu... sadece birazcık Saygı...sanane deme bana ;senin gibi Gs taraftarıyım hakkım var... senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi ( paşa iyiki varsın iyiki kaptanımız oldun...) ben Gs taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğilicem... @s8 (yine kaşındım ama ne yapıyım bu benim hissetiğimi söylemessem ölürüm)

    Arda Turan (@ardaturan)'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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