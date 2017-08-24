Messi hakkında bomba iddia
Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'yle ilgili İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi'nin Manchester City'le gizli bir transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü.
Messi'nin menajerliğini yapan babasının City'nin futbol direktörü Txiki Begiristain'le gizlice bir araya geldiğini satırlarına taşıyan The Sun, ikilinin Messi'nin önümüzdeki sezon Manchester City'de oynaması için şartları konuştuğunu yazdı.
Öte yandan, idiaların gündeme gelmesi sonrası İspanya basını da Messi'nin Barcelona'yla sözleşme uzattığını, İngilizlerin Premier Lig iddialarının ise asılsız olduğunu dile getirdi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:19
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
Messi hakkında bomba iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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