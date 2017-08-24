Messi hakkında bomba iddia

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi'nin Manchester City'le gizli bir transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü.

Messi'nin menajerliğini yapan babasının City'nin futbol direktörü Txiki Begiristain'le gizlice bir araya geldiğini satırlarına taşıyan The Sun, ikilinin Messi'nin önümüzdeki sezon Manchester City'de oynaması için şartları konuştuğunu yazdı.

Öte yandan, idiaların gündeme gelmesi sonrası İspanya basını da Messi'nin Barcelona'yla sözleşme uzattığını, İngilizlerin Premier Lig iddialarının ise asılsız olduğunu dile getirdi.