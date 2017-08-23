Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, dünya rekoru kırarak renklerine bağladıkları Neymar'ın transferi sürecinde kulübün ve Brezilyalı futbolcunun hukuk kuralları içinde hareket ettiğini bildirdi.
Paris temsilcisi, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Katalan ekibin Neymar aleyhine açtığı davayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "PSG ve Neymar hukuka uygun hareket etmiştir. Barcelona'nın girişimi bizim için sürpriz oldu." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu duyurulmuştu.
Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretin ödenmesiyle PSG'ye transfer olmuştu.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
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''Alkışlar önemli''
Toplam 6
Yorum
ERDEM EĞER 80.DAKİKA DA DEĞİLDE DAHA ERKEN 2 OYUNCU SAHAYA SÜRÜLSEYDİ FARKLI OLACAĞINA DAHA İYİ İNANIRDIM..
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Ba'dan Gomis'e destek
Toplam 1
Yorum
bjk li vatandaş bravo ba niye beşiktaşlı oldum sanıyorsun.
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 6
Yorum
DROGBA Yahu neden bonservissiz gönderiyorlar? Siz kimden bedava topçu aldınız da gönderiyorsunuz.Pahalı geliyorsa başta sözleşmeyi ona göre yapın..
PSG'den Barcelona'ya "Neymar" yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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