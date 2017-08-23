 PSG'den Barcelona'ya "Neymar" yanıtı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'den Barcelona'ya "" yanıtı

    PSG'den Barcelona'ya "Neymar" yanıtı

    Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımı, dünya rekoru kırarak renklerine bağladıkları 'ın transferi sürecinde kulübün ve Brezilyalı futbolcunun hukuk kuralları içinde hareket ettiğini bildirdi.

    Paris temsilcisi, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Katalan ekibin aleyhine açtığı davayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, " ve Neymar hukuka uygun hareket etmiştir. Barcelona'nın girişimi bizim için sürpriz oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu duyurulmuştu.

    Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretin ödenmesiyle PSG'ye transfer olmuştu.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:17
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