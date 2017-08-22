İspanya'nın Barcelona Kulübü, eski futbolcusu Neymar'la ilgili, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu bildirildi.
Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretle PSG'ye transfer olmuştu.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:23
-
Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
Gercek sevdalilar goreve Beni kimin baskan oldugu ilgilendirmiyor benim sevgim sari lacivertli renklere isimlere degil. Zaman birlesme destek zamani, gerisi bos.
-
Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
metinn bravoo yanii ama lig basladi gecmis olsunn derimmmm
-
Bursaspor kombinede F.Bahçe'yi geçti
Toplam 11
Yorum
fb yönetim giderse fenerin kombinede rekor kıracağını herkes biliyor. ama malesef kendini eleştiren yönetim yok. eleştireni eleştiren var.
Barcelona, Neymar'a dava açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.