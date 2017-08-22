 Barcelona, Neymar'a dava açıyor – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    , 'a dava açıyor

    Barcelona, Neymar'a dava açıyor

    İspanya'nın Kulübü, eski futbolcusu 'la ilgili, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu bildirildi.

    , bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretle PSG'ye transfer olmuştu.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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