 Arda Turan geri döndü! – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Arda Turan geri döndü!

    Arda Turan geri döndü!

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yarın Real Betis'i konuk edecekleri ilk hafta maçının kadrosunda yer aldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Ernesto Valverde tarafından Real Betis maçının 18 kişilik kadrosunun belirlendiği bildirildi.

    Real Madrid ile İspanya Süper Kupası'nda oynanan 2 maçta da kadroya dahil edilmeyen Arda Turan, Real Betis karşılaşmasının ilk 18'inde kendisine yer buldu.

    Sakatlıkları bulunan Andres Iniesta, Luis Suarez, Rafinha ve Thomas Vermaelen'in yanı sıra belgeleri tamamlanmayan yeni transfer Paulinho ise kadroda yer almadı.

    Barcelona'nın 18 kişilik maç kadrosunda bulunan isimler şunlar:

    Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arda Turan, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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