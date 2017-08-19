Arda Turan geri döndü!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yarın Real Betis'i konuk edecekleri ilk hafta maçının kadrosunda yer aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Ernesto Valverde tarafından Real Betis maçının 18 kişilik kadrosunun belirlendiği bildirildi.
Real Madrid ile İspanya Süper Kupası'nda oynanan 2 maçta da kadroya dahil edilmeyen Arda Turan, Real Betis karşılaşmasının ilk 18'inde kendisine yer buldu.
Sakatlıkları bulunan Andres Iniesta, Luis Suarez, Rafinha ve Thomas Vermaelen'in yanı sıra belgeleri tamamlanmayan yeni transfer Paulinho ise kadroda yer almadı.
Barcelona'nın 18 kişilik maç kadrosunda bulunan isimler şunlar:
Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arda Turan, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
-
İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Arda Turan geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.