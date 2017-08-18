 Coutinho’ya dev rakam – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Coutinho’ya dev rakam

    Coutinho’ya dev rakam

    Barcelona Liverpool'dan 'ya 120 milyon euro teklif etti.

    Barcelona'nın Genel Menajeri Pep Segura, Liverpool'dan Philippe Coutinho transferinde sona yaklaştıklarını dile getirdi. PSG'ye 222 milyon euro'ya sattığı Neymar'ın boşluğunu doldurmak isteyen Katalan devi, İngiliz medyasının haberlerine göre Brezilyalı genç yıldız için İngiliz ekibine 120 milyon euro teklif etti. Ayrıca Barça'nın Dortmund'lu Dembele transferinde de sona yaklaştığı ve 90 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Coutinho’ya dev rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.