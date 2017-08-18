Coutinho’ya dev rakam

Barcelona Liverpool'dan Philippe Coutinho'ya 120 milyon euro teklif etti.

Barcelona'nın Genel Menajeri Pep Segura, Liverpool'dan Philippe Coutinho transferinde sona yaklaştıklarını dile getirdi. PSG'ye 222 milyon euro'ya sattığı Neymar'ın boşluğunu doldurmak isteyen Katalan devi, İngiliz medyasının haberlerine göre Brezilyalı genç yıldız için İngiliz ekibine 120 milyon euro teklif etti. Ayrıca Barça'nın Dortmund'lu Dembele transferinde de sona yaklaştığı ve 90 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.