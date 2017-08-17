Barcelona'da sakatlık şoku!

İspanya Süper Kupa rövanş maçında Real Madrid'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak kupayı ezeli rakibine kaptıran Barcelona'ya bir kötü haber de Luis Suarez'den geldi. Dün oynanan mücadelede sakatlık geçiren Uruguaylı oyuncu, Barcelona'nın ligde oynayacağı Betis, Alaves ve Espanyol maçlarının yanı sıra Uruguay'ın Arjantin ve Paraguay maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu ayrıca, Katalan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk maçı da kaçıracak.



