Arda'dan Barcelonalılara destek
Arda Turan, Barcelona'da yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medyadan destek mesajı yayınladı.
Barselonalı futbolcu Arda Turan, bugün Barselona'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
"Birlik olma vakti" diyen yıldız oyuncu, "Dualarım hayatını kaybedenler ve onların aileleriyle" mesajını paylaştı.
"Birlik olma vakti" diyen yıldız oyuncu, "Dualarım hayatını kaybedenler ve onların aileleriyle" mesajını paylaştı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
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