 Arda'dan Barcelonalılara destek – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Arda'dan Barcelonalılara destek

    Arda'dan Barcelonalılara destek

    , Barcelona'da yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medyadan destek mesajı yayınladı.

    Barselonalı futbolcu , bugün Barselona'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

    "Birlik olma vakti" diyen yıldız oyuncu, "Dualarım hayatını kaybedenler ve onların aileleriyle" mesajını paylaştı.


    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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