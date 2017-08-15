Paulinho Barça'da
Yeni sezonun 3. transferini yapan Katalan ekibi, Brezilyalı orta saha Paulinho’yu 40 milyon euro’ya kadrosuna kattı.
PERŞEMBE İMZALIYOR
Brezilyalı orta saha oyuncusu perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak. Paulinho, 2015'ten beri formasını giydiği Guangzhou Evergrande ekibiyle çıktığı 95 karşılaşmada 27 gol kaydetti.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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