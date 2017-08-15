 Paulinho Barça'da – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Barça'da

    Paulinho Barça'da

    Yeni sezonun 3. transferini yapan Katalan ekibi, Brezilyalı orta saha ’yu 40 milyon euro’ya kadrosuna kattı.

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jose Paulo Bezerra Maciel Junior'u () 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Paulinho'nun serbest kalma bedelini 120 milyon avro belirlediğini ifade etti.

    PERŞEMBE İMZALIYOR
    Brezilyalı orta saha oyuncusu perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak. Paulinho, 2015'ten beri formasını giydiği Guangzhou Evergrande ekibiyle çıktığı 95 karşılaşmada 27 gol kaydetti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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