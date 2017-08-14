Barcelona transferi bitirdi
Barcelona, Guangzhou Evergrande forması giyen Paulinho ile anlaşma sağladı.
Barcelona, Neymar'ı elinde tutamayan ve ardından dün İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid'e sahasında 3-1 mağlup olan Barcelona, Brezilyalı oyuncu Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
40 MİLYON EURO
Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapaman Katalan Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Paulinho için Çin Kulubü Guangzhou Evergrande ile 40 milyon Euro karşılığında anlaşamaya vardığını açıkladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO
Perşembe günü Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. İspanyol kulüp, Paulinho'nun serbest kalma bedeli ise 120 milyon Euro olarak belirledi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:09
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Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 25
Yorum
forever1903 kesinlikle iyi forvet bizde kalmasini cok isterdim, ama fenerin sisteminde cok verimli olamaz, sürekli ofansif oynayan takimlarda is yapar
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
Melih Gerçekten mükemmel bir oyuncu gelsin tutamazlar bu sene bizi kadro efsane oldu
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
t66 müthiş transferler bize bu mutlulugu yasatan kimin eli varsa Allah razı olsun....
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