 Barcelona transferi bitirdi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Barcelona transferi bitirdi

    Barcelona transferi bitirdi

    Barcelona, Guangzhou Evergrande forması giyen Paulinho ile anlaşma sağladı.

    Barcelona, Neymar'ı elinde tutamayan ve ardından dün İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid'e sahasında 3-1 mağlup olan Barcelona, Brezilyalı oyuncu Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

    40 MİLYON EURO
    Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapaman Katalan Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Paulinho için Çin Kulubü Guangzhou Evergrande ile 40 milyon Euro karşılığında anlaşamaya vardığını açıkladı.

    SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO
    Perşembe günü Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. İspanyol kulüp, Paulinho'nun serbest kalma bedeli ise 120 milyon Euro olarak belirledi.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona transferi bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.