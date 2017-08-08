Lucescu, Arda ile görüştü
Dünya Kupası elemelerindeki kritik 4 maç öncesi kolları sıvayan Rumen çalıştırıcı özel jetle önce İtalya’ya ardından İspanya’ya uçtu. Lucescu burada baş başa yemek yediği Arda Turan’a “Milli Takım’ın sana ihtiyacı var” dedi
"GEÇMİŞE SÜNGER ÇEK, MİLLİ TAKIM'A DÖN!"
Lucescu'nun en önemli durağı ise İspanya idi. Özel jetle İtalya'nın ardından Barselona'ya uçan tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı yeniden A Milli Takım'a kazandırmak için yıldız oyuncu ile baş başa yemek yedi. Lucescu'nun, Arda'ya, "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu sensin. Milli Takım'ın sana ihtiyacı var. Geçmişe sünger çekip ay-yıldızlı formaya dönmeni istiyorum" dediği vurgulandı. Makedonya maçı dönüşü uçakta yaşanan olaylar nedeniyle 6 Haziran'da Milli Takımı bırakan Arda'nın Luce'nin ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğu ve düşünmek için süre istediği belirtildi. Luce, bugün ise Almanya yolcusu.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 09:47
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 2
Yorum
Yorum Selçuk İnan'ın artık ilk 11'de forma şansı kaldığını sanmıyorum , taraftar baskısı çok yoğun.
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Sinan Benfica’da
Toplam 1
Yorum
tolga bu adam iyi kumaş ama gs yi istemeyen adamı şutlayın kardeşim nereye giderse gitsin
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Lens: Hayallerim gerçek oldu
Toplam 1
Yorum
tolga yılın komedisi aziz yıldırımın acıklaması : biz lens gitsin diye dua ettik millet yan yat gül aha ha ha ha
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