Arda'ya hazırlık maçında şok!
Joan gamer Kupası maçında Barcelona, uçak kazası Chapecoense takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelede Arda Turan adına sürpriz bir olay yaşandı.
Katalan ekibinin 5-0 kazandığı karşılaşmada teknik direktör Ernesto Valverde 11 oyuncu değişikliği yaparken Arda Turan'a süre vermedi. Barcelona'da Arda Turan ve Douglas dışındaki tüm oyuncular, Chapecoense maçında süre aldılar. Valverde'nin bu kararı, "Arda'yı önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmüyor" yorumlarını getirdi.
Barcelona'nın gollerini Gerard Deulofeu, Sergio Busquets, Luis Suarez, Lionel Messi ve Denis Suarez kaydetti.
ANLAMLI MAÇI BARCELONA KAZANDI
Yeni sezon öncesinde ilk kez Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Barcelona, 2016'nın kasım ayındaki uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile karşılaştı.
Alan Ruschel ve Helio Neto ile kazadan kurtulan ancak sağ bacağını kaybeden kaleci Jackson Follmann, maçın başlama düdüğü öncesi duygusal anlar yaşadı. Chapecoense kaptanı Ruschel, oyundan çıktığı 36. dakikada da gözyaşlarına hakim olamadı.
Sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Katalan ekibi, Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez ve Denis Suarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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