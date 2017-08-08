 Arda Turan geri dönüyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    geri dönüyor

    Arda Turan geri dönüyor

    'da top koşturan 'ın 'e dönmek istediği öne sürüldü.

    Barcelona'da Arda Turan'ın geleceği tartışılıyor. İspanyol basını, yıldız futbolcunun eski takımı Atletico Madrid'e dönmek istediğini yazdı.

    'da Luis Enrique döneminde 34 milyon Euro bedelle 'den transfer edilen gözden çıkarıldı.

    VALVERDE İLE YILDIZI BARIŞMADI

    Barcelona'da sezonun bitimiyle birlikte teknik adam Luis Enrique ile yollar ayrıldı. Katalanlar, takımın başına Athletic Bilbao'nun hocası Ernesto Valverde'yi getirdi.

    Valverde, Barcelona'da Neymar'ın ayrılmasına rağmen Arda Turan'ın kadroda düşünmediğini Chapecoense ile oynanan hazırlık maçında gösterdi.

    Camp Nou'daki özel maçta tam 11 oyuncu değiştiren Valverde, Arda Turan'a süre vermedi.

    Arda'nın bu karşılaşmada süre almaması İspanyol basınında takımdan ayrılması kesinleşti biçiminde yorumlandı.

    'ATLETICO'YA DÖNMEK İSTİYOR'

    Gündeme gelen haberlerde Arda Turan'ın eski takımı, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e dönmek istediği belirtildi.

    30 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor ancak Sarı Kırmızılılar'ın girişimlerinden olumlu sonuç alamadı.

    15 GOL 11 ASİST

    Arda Turan, 2015-16 sezonu öncesinde Barça ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barça'nın cezası nedeniyle ilk 6 ay oynamayan tecrübeli orta saha geride kalan 1 buçuk sezonda Barcelona formasıyla 55 maça çıktı. Arda bu karşılaşmalarda 15 gol 11 asistlik performans sergiledi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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