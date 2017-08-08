Arda Turan geri dönüyor
Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın Atletico Madrid'e dönmek istediği öne sürüldü.
Barcelona'da Arda Turan'ın geleceği tartışılıyor. İspanyol basını, yıldız futbolcunun eski takımı Atletico Madrid'e dönmek istediğini yazdı.
Barcelona'da Luis Enrique döneminde 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den transfer edilen Arda Turan gözden çıkarıldı.
VALVERDE İLE YILDIZI BARIŞMADI
Barcelona'da sezonun bitimiyle birlikte teknik adam Luis Enrique ile yollar ayrıldı. Katalanlar, takımın başına Athletic Bilbao'nun hocası Ernesto Valverde'yi getirdi.
Valverde, Barcelona'da Neymar'ın ayrılmasına rağmen Arda Turan'ın kadroda düşünmediğini Chapecoense ile oynanan hazırlık maçında gösterdi.
Camp Nou'daki özel maçta tam 11 oyuncu değiştiren Valverde, Arda Turan'a süre vermedi.
Arda'nın bu karşılaşmada süre almaması İspanyol basınında takımdan ayrılması kesinleşti biçiminde yorumlandı.
'ATLETICO'YA DÖNMEK İSTİYOR'
Gündeme gelen haberlerde Arda Turan'ın eski takımı, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e dönmek istediği belirtildi.
30 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor ancak Sarı Kırmızılılar'ın girişimlerinden olumlu sonuç alamadı.
15 GOL 11 ASİST
Arda Turan, 2015-16 sezonu öncesinde Barça ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barça'nın cezası nedeniyle ilk 6 ay oynamayan tecrübeli orta saha geride kalan 1 buçuk sezonda Barcelona formasıyla 55 maça çıktı. Arda bu karşılaşmalarda 15 gol 11 asistlik performans sergiledi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:56
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Tudor'la olmaz
Toplam 31
Yorum
orhan fatih hoca iyi olmasına iyide bir anda işler yolunda giderken birşeyler oluyor hoca gönderiliyor falan. o yüzden tudora 5 haftaşans verelim
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Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere
Toplam 8
Yorum
TCelcius Atiba sinyal veriyor kesinlikle medel stoper çözümü değil miranda medel ikilisini almak lazım gerekirse kiralansın ama sadece medelle çözülm
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Kocaman, Hasan Ali kararını verdi
Toplam 11
Yorum
hacı ismail kalsın hasan aliyi yollayın
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