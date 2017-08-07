Dembele Barça’da

Sambacı’nın transferinden 222 milyon euro elde eden Katalan ekibi, bu parayı kullanmaya başladı İspanyol devi, Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki yıldızı için 100 milyon euro’ya anlaşma sağladı.

Tam 4 sezon formasını giyen Neymar'ı 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle PSG'ye kaptıran Barcelona'da hareketli günler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun yerine birçok ismi gündemine alan Barça, yapacağı takviyede mutlu sona ulaştı. Katalan temsilcisi, Borussia Dortmund'un Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile anlaştı. İspanyol basını, Katalan ekibinin bu transferde 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazarken, 20 yaşındaki oyuncunun senelik 7 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Dembele, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine girmişti.



BARCELONA'DAN MİSİLLEME

Bu arada Neymar'ı kaptıran Barça'nın, PSG'den Draxler'le temasa geçtiği iddia edildi. Bild Gazetesi, 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Wittmann'ın, Barçalı yöneticilerle bir araya geldiğini yazdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 40 milyon euro bedelle Wolfsburg'tan PSG'ye geçen Alman futbolcu, her iki kanatta da görev yapıyor.