Dembele Barça’da
Sambacı’nın transferinden 222 milyon euro elde eden Katalan ekibi, bu parayı kullanmaya başladı İspanyol devi, Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki yıldızı için 100 milyon euro’ya anlaşma sağladı.
BARCELONA'DAN MİSİLLEME
Bu arada Neymar'ı kaptıran Barça'nın, PSG'den Draxler'le temasa geçtiği iddia edildi. Bild Gazetesi, 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Wittmann'ın, Barçalı yöneticilerle bir araya geldiğini yazdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 40 milyon euro bedelle Wolfsburg'tan PSG'ye geçen Alman futbolcu, her iki kanatta da görev yapıyor.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:39
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Dembele Barça’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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