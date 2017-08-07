Barcelona - Chapecoense maçında ilk 11'ler belli oldu
İspanyol futbol kulübü Barcelona, 52’inci Joan Gamper Kupası sezon açılışı kapsamında Brezilya’dan Chapecoense’i konuk edecek.
Bu, Brezilya ekibini taşıyan uçağın 28 Kasım 2016'da düşmesinin ardından çıkacağı ilk resmi maç olacak.
Chapecoense'nin forvet oyuncusu Wellington Paulista, "Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Uçak kazasından kurtulan Luciano Ruschel'in bizimle birlikte olmasının yanı sıra Barcelona gibi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bu, kelimelerin de ötesinde bir şey. Dün de söylediğim gibi, oynadığımız oyundan keyif almak istiyoruz. Kendileriyle birlikte kutlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Brezilya ekibi, maç öncesi son hazırlığını Katalan ekibinin antrenman sahasında yaptı.
Bu arada Paulista, Barcelona'dan ayrılıp PSG'e transfer olan Brezilyalı oyuncuyu da unutmadı.
"Neymar'a karşı oynamak isterdik. Biz Brezilyalıyız ve kendisini seviyoruz. Ancak neyin en iyisi olduğuna kendisi karar verir. Umarım burada elde ettiği aynı başarıya Paris Saint Germain'de de ulaşır"
Camp Nou'da oynanacak karşılaşmada Kolombiya'daki kazada hayatını kaybeden 71 kişi anılacak ve kurbanların ailelerine destek olunacak.
Sudamericana Kupası final maçı için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinden hareketle Kolombiya'nın Medellin kentine giden Brezilya 1'inci Futbol Ligi ekibi Chapecoense'nin bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.
BARCELONA'NIN 11'İ: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Deulofeu, Alba, A. Vidal, Umtiti
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- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:25
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Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
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