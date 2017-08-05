Arda'dan Messi paylaşımı
Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen Arda Turan'ın paylaşımı dikkat çekti.
Neymar'ın takımdan ayrılmasının ardından Brezilyalı futbolcunun boşluğunu doldurmak isteyen Katalan devi, Arda Turan'ı kadroda tutarak rotasyonda kullanmayı planlıyor. Arda'yı kiralama fikrine sıcak bakmayan Katalan ekibi, yıldız futbolcuyu elde tutma kararı aldığı ifade edildi.
Twitter hesabından Messi ile girdiği ikili mücadelenin fotoğrafını paylaşan Arda, "Çalışmaya devam" yazması, 'Takımda kalıyor' şeklinde yorumlandı.
Seguir trabajando...???? pic.twitter.com/X0XBRuwlwH— Arda Turan (@ArdaTuran) 5 Ağustos 2017
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:42
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 31
Yorum
Gfb 12 Diego Reyes Fenerbahçe'nin gündemindeymiş iyi stoper geçen sezon Porto da kiralık oynuyordu.Espanyolun oyuncusu şuanda
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 31
Yorum
Alex Bjk ya fenerin yolladığı oyuncuları alır ya da fenerin istediklerini. İşte bjk böyle transfer yapar
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 20
Yorum
I.D.34 Birsey yaptigin yokki herseyin eksi bi arti yönün sadece yasin ama kullanamadiktan sonra birsey e yaramaz.kiralik git belki aklin basina gel
Arda'dan Messi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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