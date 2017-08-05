 Arda'dan Messi paylaşımı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Arda'dan paylaşımı

    Arda'dan Messi paylaşımı

    Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen 'ın paylaşımı dikkat çekti.

    'ın takımdan ayrılmasının ardından Brezilyalı futbolcunun boşluğunu doldurmak isteyen Katalan devi, 'ı kadroda tutarak rotasyonda kullanmayı planlıyor. Arda'yı kiralama fikrine sıcak bakmayan Katalan ekibi, yıldız futbolcuyu elde tutma kararı aldığı ifade edildi.

    Twitter hesabından ile girdiği ikili mücadelenin fotoğrafını paylaşan Arda, "Çalışmaya devam" yazması, 'Takımda kalıyor' şeklinde yorumlandı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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