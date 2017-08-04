Neymar'dan veda mesajı
İspanyol ekibi Barcelona'dan 222 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına giden Neymar, bir sporcunun hayal edebileceği her şeyi yaşadığını fakat yeni maceralara ihtiyacı olduğu için transfer kararı aldığını söyledi.
Transferin ardından dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını alan Brezilyalı Neymar, sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla açıklamalarda bulundu.
Barcelona kariyerini "Bir maceradan daha fazlası" olarak nitelendiren Neymar, "Video oyunlarında bu, yıldızlarla birlikte oynayan bir çocuğun rüyasıydı. 21 yaşında Katalonya'ya geldim ve birçok macera yaşadım. İdol olarak gördüğüm Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique ve Busquets gibi isimlerle kulüpteki ilk günlerimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.
Neymar, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında ise "Şu ana kadar gördüğüm en mükemmel sporcu ile beraber oynamaktan gurur duydum. Eminim ki, ondan daha iyisini göremeyeceğim. Saha dışında da arkadaşım olan Messi ile oynamak bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Bir sporcunun hayal edebileceği her şeyi yaptığını dile getiren Neymar, şunları kaydetti:
"Barcelona'da unutulmaz zamanlar geçirdim. Fakat yeni maceralara ihtiyacım var. Yeni kazanımlar elde etmek için Paris Saint-Germain'in teklifini kabul ettim. Cesur bir kariyer planı hazırladım. Kalbimde ayrılık vaktinin geldiğini hissediyorum. Paris Saint-Germain, önümüzdeki birkaç yıl için yeni evim olacak. Bana duydukları güvene karşılık vermeye çalışacağım. 25 yılın olgunluğu ile bir karar verdim. Her şey için teşekkürler Barcelona. Paris, artık ben buradayım. Allah bizi korusun."
La vida de un deportista se mueve por desafíos. Algunos son impuestos, otros son fruto de nuestras decisiones. El Barcelona ha sido más que un desafío. Jugaba con aquellos cracks en el video juego. Llegué a Catalunya a los 21 años, lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el Club, compartiendo el vestuario con ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets y otros con la expectativa de jugar en un Club que es "més que un club". El @fcbarcelona es una nación que representa a Catalunya! Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor, @leomessi se convirtió en mi compañero, amigo dentro y fuera del terreno de juego. Orgulloso de jugar contigo. Formé un ataque con @leomessi y @luissuarez9 que ha quedado para la historia. He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar. He vivido momentos inolvidables! Vivo en una ciudad que es más que una ciudad, es una patria. Amo Barcelona y Catalunya. Pero un deportista (YO) necesita desafíos. Y por segunda vez en mi vida le llevaré la contraria a mi papa. Papa, entiendo y respeto tu opinión, pero mi decisión está tomada, te pido que me apoyes como siempre lo has hecho. El @fcbarcelona y Catalunya estarán siempre en mi corazón pero necesito nuevos desafíos. He aceptado la propuesta del @psg para buscar nuevas conquistas y ayudar al Club a alcanzar los títulos que la afición espera. Me han presentado un plan de carrera osado y me veo preparado para este desafío. Agradezco el cariño de la afición blaugrana y todo lo que he aprendido con los deportistas con quien he compartido vestuario. Asimismo siento en mi corazón que ha llegado el momento de irme. El @psg será mi nueva casa durante los próximos años y trabajaré para hacer honor a la confianza que depositan en mi futbol. Cuento mucho con el apoyo de todos. Aficionados, de mis amigos, de los profesionales que me acompañan y de mi familia, que ha sufrido mucho con problemas que han ocurrido en este periodo de mi carrera y merecen paz. Es una decisión difícil, pero tomada con la madurez de mis 25 años. @fcbarcelona , gràcies per tot! @psg , J'arrive! Que Dios nos bendiga y nos proteja!
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:03
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Luce fırtınası
Toplam 1
Yorum
bu işin altından mehmet özbekin çıkacağı belliydi zaten
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G.Saray, KAP'a bildirdi
Toplam 22
Yorum
rivaflorya Üst düzey yetenekleri olmayan, üst düzey liglerde kendini kanıtlamayan bir oyuncuya bu bonservis, bu maaş aşırı fazla.
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UEFA Neymar transferini kabul etmeyebilir
Toplam 2
Yorum
ali kırcı FFP ye aykırı olup olmadığını bilemezsin belki adamlar oyuncu satışı yapacak...
Neymar'dan veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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