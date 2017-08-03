UEFA Neymar transferini kabul etmeyebilir
Barcelona'dan Neymar transferi için yapılan açıklamada, Neymar için ödenen 222 milyon euro sonrası transferin detaylarının UEFA'ya da bildirileceğini belirtti. Transferin Finansal Fair Play kurallarına takılabileceği belirtiliyor
Barcelona'nın Neymar transferi için yaptığı resmi açıklamasındaki detay dikkat çekti. Katalan kulübü, Brezilyalı yıldızın temsilcilerinin 222 milyon euroluk ödemeyi yaptığını açıklarken, "Bu dosyadan doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla yukarıdaki transferin ayrıntıları UEFA'ya iletecek." ifadeleri kullanıldı.
Bu açıklama, akıllara Barcelona'nın Neymar transferi için dava açmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
Futbol tarihinin en yüksek maliyetli transferine imza atan Paris Saint-Germain'in bu transferinin Finansal Fair-Play kurallarına takılabileceği belirtilirken Brezilyalı yıldızı sıkıntılı bir süreç bekliyor.
LA LİGA YÖNETİMİ REDDETMİŞTİ
Marca'da yer alan haberde 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtilmişti.
La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi
UEFA'nın transfer döneminin noktalanacağı 31 Ağustos'a kadar bu transfer hakkında önemli kararlar alabileceği de konuşulanlar arasında.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:26
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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
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Yorum
mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
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Yorum
Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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Demba Ba’nın raporu geliyor
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EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
UEFA Neymar transferini kabul etmeyebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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