Barcelona'nın Neymar transferi için yaptığı resmi açıklamasındaki detay dikkat çekti. Katalan kulübü, Brezilyalı yıldızın temsilcilerinin 222 milyon euroluk ödemeyi yaptığını açıklarken, "Bu dosyadan doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla yukarıdaki transferin ayrıntıları UEFA'ya iletecek." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklama, akıllara Barcelona'nın Neymar transferi için dava açmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Futbol tarihinin en yüksek maliyetli transferine imza atan Paris Saint-Germain'in bu transferinin Finansal Fair-Play kurallarına takılabileceği belirtilirken Brezilyalı yıldızı sıkıntılı bir süreç bekliyor.

LA LİGA YÖNETİMİ REDDETMİŞTİ

Marca'da yer alan haberde 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtilmişti.

La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi

UEFA'nın transfer döneminin noktalanacağı 31 Ağustos'a kadar bu transfer hakkında önemli kararlar alabileceği de konuşulanlar arasında.