 UEFA Neymar transferini kabul etmeyebilir – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    UEFA transferini kabul etmeyebilir

    UEFA <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> transferini kabul etmeyebilir

    Barcelona'dan transferi için yapılan açıklamada, için ödenen 222 milyon euro sonrası transferin detaylarının UEFA'ya da bildirileceğini belirtti. Transferin Finansal Fair Play kurallarına takılabileceği belirtiliyor

    Barcelona'nın transferi için yaptığı resmi açıklamasındaki detay dikkat çekti. Katalan kulübü, Brezilyalı yıldızın temsilcilerinin 222 milyon euroluk ödemeyi yaptığını açıklarken, "Bu dosyadan doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla yukarıdaki transferin ayrıntıları UEFA'ya iletecek." ifadeleri kullanıldı.

    Bu açıklama, akıllara Barcelona'nın transferi için dava açmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

    Futbol tarihinin en yüksek maliyetli transferine imza atan Paris Saint-Germain'in bu transferinin Finansal Fair-Play kurallarına takılabileceği belirtilirken Brezilyalı yıldızı sıkıntılı bir süreç bekliyor.

    LA LİGA YÖNETİMİ REDDETMİŞTİ

    Marca'da yer alan haberde 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtilmişti.

    La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi

    UEFA'nın transfer döneminin noktalanacağı 31 Ağustos'a kadar bu transfer hakkında önemli kararlar alabileceği de konuşulanlar arasında.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:26
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