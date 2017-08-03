Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de

Barcelona, Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiğini ve oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Neymar'ın yasal temsilcilerinin öğle saatlerinde kulübe gelerek Brezilyalı futbolcunun sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödediğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.

PSG TRANSFERİ AÇIKLADI

Barcelona'nın ardından Paris Saint-Germain de (PSG) Brezilyalı yıldız Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bonservis fesih bedeline 222 milyon avro verilerek dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna gelen 25 yaşındaki Neymar'ın, 30 Haziran 2022'ye kadar PSG'de forma giyeceği sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Neymar, Fransa temsilcisinde forma giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa'da futbol hayatıma başladığımdan beri, PSG her zaman en mücadeleci ve hırslı takımlardan birisi oldu. Bu kulübe gelerek takım arkadaşlarıma katılma sebebim, taraftarımızın da dilediği gibi birçok kupa elde etmek." ifadelerini kullandı.

PSG, Neymar'a her sezon için 45 milyon avro ödeyecek. Böylece, yıldız oyuncunun maliyeti, Fransa temsilcisine 400 milyon avronun üzerinde bir bedele mal olacak.





-Barcelona'da 11 numarayı terleten Neymar, yeni takımında 10 numarayı seçti.



EN PAHALI TRANSFER ÜNVANINI POGBA'DAN ALDI

Bu transferin ardından Neymar, açık ara farkla dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna geldi. Daha önceki rekor, Manchester United'ın 2015-16 sezonunda Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fransız futbolcu Paul Pogba'ya aitti.

Barcelona tarafından dün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Günün sabah saatlerinde Neymar'ın avukatı, 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemek istese de İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi buna izin vermemişti.

Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.



NEYMAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. PSG, Neymar'a her sezon için 45 milyon avro ödeyecek. Böylece, yıldız oyuncunun maliyeti, Fransa temsilcisine 400 milyon avronun üzerinde bir bedele mal olacak.