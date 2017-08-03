 Tarihi transfer Neymar – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tarihi transfer

    Tarihi transfer Neymar

    Ve , uzun süredir peşinde koştuğu Junior için serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu 'ya ödeme kararı aldı.

    Santos'tan 57 milyon euro'ya gelen sambacı böylece değerini 4'e katlayıp, R.Madrid'li Bale'e ait (100 milyon euro) dünya transfer rekorunu kırdı. Yıllık 30 milyon euro maaş ve 50 milyon euro imza parası alacak olan , cumartesi günkü Amiens maçının devre arasında taraftarının önüne çıkacak. Bu arada Barça da Neymar'dan gelecek parayla Dybala, Dembele ve Coutinho'yu gündemine aldı. Öte yandan Messi, sosyal medya üzerinden "Neymar, seninle oynamak benim için büyük bir zevkti. Kariyerinin kalan kısmında başarılar dilerim" mesajı yayınladı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarihi transfer Neymar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.