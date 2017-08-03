Messi de gider mi?

Halihazırdaki sözleşmesi 2018'de bitecek olan Lionel Messi'nin sözleşmesi, minumum kulüp başkanı Josep Bartomeu'nun görev süresinin dolacağı 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Yeni anlaşmaya göre Arjantinli oyuncu vergiler çıktıktan sonra 30 milyon Euro kazanacak.

29 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih bedeli ise 250 milyon Euro'dan 300 milyon Euroya çıkarıldı. Lionel Messi en az 34 veya 35 yaşına kadar Katalan ekibinde kalacak.

Messi'nin adı Barcelona'nın eski teknik direktörü Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'le anılıyordu.