Messi de gider mi?
Neymar'ın 222 milyon euro ücret karşılığında PSG'ye transfer olmasının ardından gözler Lionel Messi'ye çevrildi. Peki Messi'nin sözleşme feshi bedeli ne kadar?
Halihazırdaki sözleşmesi 2018'de bitecek olan Lionel Messi'nin sözleşmesi, minumum kulüp başkanı Josep Bartomeu'nun görev süresinin dolacağı 2021 sonuna kadar uzatıldı.
Yeni anlaşmaya göre Arjantinli oyuncu vergiler çıktıktan sonra 30 milyon Euro kazanacak.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih bedeli ise 250 milyon Euro'dan 300 milyon Euroya çıkarıldı. Lionel Messi en az 34 veya 35 yaşına kadar Katalan ekibinde kalacak.
Messi'nin adı Barcelona'nın eski teknik direktörü Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'le anılıyordu.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:23
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Yorum
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Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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