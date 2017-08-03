 Barcelona Neymar transferini açıkladı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Barcelona Neymar transferini açıkladı

    Barcelona Neymar transferini açıkladı

    Barcelona, Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiğini ve oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Neymar'ın yasal temsilcilerinin öğle saatlerinde kulübe gelerek Brezilyalı futbolcunun sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödediğini açıkladı.

    Açıklamada, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.

    Bu transferin ardından Neymar, açık ara farkla dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna geldi. Daha önceki rekor, Manchester United'ın 2015-16 sezonunda Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fransız futbolcu Paul Pogba'ya aitti.

    Barcelona tarafından dün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Günün sabah saatlerinde Neymar'ın avukatı, 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemek istese de İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi buna izin vermemişti.

    Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:51
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