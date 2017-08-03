Barcelona Neymar transferini açıkladı
Barcelona, Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiğini ve oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Neymar'ın yasal temsilcilerinin öğle saatlerinde kulübe gelerek Brezilyalı futbolcunun sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödediğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.
Bu transferin ardından Neymar, açık ara farkla dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna geldi. Daha önceki rekor, Manchester United'ın 2015-16 sezonunda Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fransız futbolcu Paul Pogba'ya aitti.
Barcelona tarafından dün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Günün sabah saatlerinde Neymar'ın avukatı, 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemek istese de İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi buna izin vermemişti.
Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:51
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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
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Yorum
mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
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Yorum
Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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Demba Ba’nın raporu geliyor
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Yorum
EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
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