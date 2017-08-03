Ayrılığın sebebi o fotoğraf mı?
Yüzyılın transferinde Neymar'ın Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye gitmek istemesiyle ilgili çeşitli söylentiler ortaya atılırken aralarından bir iddia dikkat çekiyor.
Neymar, Barcelona'dan neden ayrılmak istedi? Para için mi, ailesi istediği için mi, yoksa kararın arkasında başka bir sebep mi var?
İşte bu sorularla ilgili olarak ortaya taze bir iddia atıldı. İddiaya göre Neymar'ın Barça'dan ayrılma kararını almasını bir fotoğraf tetikledi.
Paris Saint-Germain karşısında alınan 6-1'lik mucize galibiyet sonrası Barcelona'nın resmi twitter hesabından paylaşılan bir fotoğraf karesi, söylentiye göre, Neymar'ın moralini bozdu.
Barcelona'nın, futbol tarihinin belki de en büyük geri dönüşünü yaptığı Paris Saint-Germain maçının ardından çekilen bu fotoğrafta Lionel Messi bir kahraman gibi omuzlarda taşınırken görülüyor.
Fakat o muazzam geri dönüşün mimari aslında Messi değildi. O maçta Neymar son dakikalarda bir frikik golü atmış, ardından da Sergi Roberto'nun turu getiren golünün asistini yapmıştı.
Messi ise beklenenin altında bir performans sergilemiş ve silik bir geceyi geride bırakmıştı.
İşte bu paylaşım sonrası Neymar'ın takımdan ayrılmayı ilk kez düşündüğü söyleniyor.
İspanyol basınında çıkan iddialara göre ise Neymar, kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediği o karşılaşmanın ardından kahraman ilan edilmek yerine aka planda kalınca ilk fırsatta kendi yoluna gitmeye karar verdi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
Fb Hadi bakalim
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Basınla arasına kara kedi girdi
Toplam 9
Yorum
moskoa 34 ne zamana kadar gizleyecekler. Taraftar lig maclarinda bunu hesabini sorar.
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"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Toplam 33
Yorum
Hayaller Lens Gerçekler Negro :) Yahu Fb den Lens ile ilgilenen yok olur lmaz da Bjk kısa sürede olsa yalanı ile kendini avutması utanç verici. Alamamışsın işte
Ayrılığın sebebi o fotoğraf mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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