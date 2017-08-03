Ayrılığın sebebi o fotoğraf mı?

Neymar, Barcelona'dan neden ayrılmak istedi? Para için mi, ailesi istediği için mi, yoksa kararın arkasında başka bir sebep mi var?

İşte bu sorularla ilgili olarak ortaya taze bir iddia atıldı. İddiaya göre Neymar'ın Barça'dan ayrılma kararını almasını bir fotoğraf tetikledi.

Paris Saint-Germain karşısında alınan 6-1'lik mucize galibiyet sonrası Barcelona'nın resmi twitter hesabından paylaşılan bir fotoğraf karesi, söylentiye göre, Neymar'ın moralini bozdu.

Barcelona'nın, futbol tarihinin belki de en büyük geri dönüşünü yaptığı Paris Saint-Germain maçının ardından çekilen bu fotoğrafta Lionel Messi bir kahraman gibi omuzlarda taşınırken görülüyor.







Fakat o muazzam geri dönüşün mimari aslında Messi değildi. O maçta Neymar son dakikalarda bir frikik golü atmış, ardından da Sergi Roberto'nun turu getiren golünün asistini yapmıştı.

Messi ise beklenenin altında bir performans sergilemiş ve silik bir geceyi geride bırakmıştı.

İşte bu paylaşım sonrası Neymar'ın takımdan ayrılmayı ilk kez düşündüğü söyleniyor.

İspanyol basınında çıkan iddialara göre ise Neymar, kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediği o karşılaşmanın ardından kahraman ilan edilmek yerine aka planda kalınca ilk fırsatta kendi yoluna gitmeye karar verdi.



