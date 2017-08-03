Arda Turan'dan Neymar'a veda
Paris Saint Germain'e 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeli ile transfer olması beklenen Neymar'a, Barcelona'daki takım arkadaşı Arda Turan, sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı bir mesajla veda etti.
Arda instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle yaşadığım unutulmaz anlar benim için zevkti kardeşim. Senin için her zaman en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:36
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 37
Yorum
borego Fener bu sene transferde çok sönük kaldı. Bu takımın sol beki hasan aliyse feneri izlemenin bir gereği yokkk. başak şehir bizden daha iyi.
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Lucescu İstanbul'a geldi
Toplam 8
Yorum
galahh bu ne ya sanki basbakan geliyor,kapi acmalar son model araba..Türk teknik adamlara tebiyesislik bu
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Galatasaray KAP'a bildirdi
Toplam 24
Yorum
şaşkın hangi avrupa arkadaş elendiniz ya östurfsongsunsan işte öyle bi takıma:))psikolojinizde bozulmuş belli
Arda Turan'dan Neymar'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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