 Arda Turan'dan Neymar'a veda – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Arda Turan'dan Neymar'a veda

    Arda Turan'dan Neymar'a veda

    Paris Saint Germain'e 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeli ile transfer olması beklenen Neymar'a, Barcelona'daki takım arkadaşı Arda Turan, sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı bir mesajla veda etti.

    Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Arda Turan, rekor bir bedelle PSG'ye transfer olması beklenen yakın arkadaşı Neymar'a sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayınladı.

    Arda instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle yaşadığım unutulmaz anlar benim için zevkti kardeşim. Senin için her zaman en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:36
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