Arda Turan'dan Neymar'a veda

Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Arda Turan, rekor bir bedelle PSG'ye transfer olması beklenen yakın arkadaşı Neymar'a sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayınladı.Arda instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle yaşadığım unutulmaz anlar benim için zevkti kardeşim. Senin için her zaman en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.