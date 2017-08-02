Takımdaki rolü değişecek...

Katalan ekibinde ilk 11'de hücum hattını Messi ve Luis Suarez'le paylaşan Neymar'ın PSG'ye gitmek istediğini kulübüne iletmesi sonrası Barça'da orta sahada görev yapan Arda Turan'ın rolü de değişime uğrayacak.



Neymar'ın yokluğunda Luis Enrique'nin art arda ilk 11'de Brezilyalı yıldızın mevkiinde şans verdiği ve bu şansı iyi değerlendiren Arda Turan, yeni teknik direktör Ernesto Valvarde'nin şu an pozisyon için ilk alternatifi.

İspanyol medyasında Arda'nın takımdan ayrılacağı iddiaları artık eskisi kadar ortaya atılmazken, yıldız futbolcunun Barcelona hücum hattının devamlı bir parçası olması an meselesi gibi görünüyor.







GALATASARAY'IN İŞİNE GELMİYOR

Neymar'ın PSG'ye transfer olması ve Barcelona'nın bu pozisyona bir transfer yapmaması halinde Arda Turan'ın takımda kalmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak bu durum, Arda Turan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın da işine gelmiyor elbette.

Sarı kırmızılıların şu an gözü, Barcelona'nın yapacağı transferlerde.







ALTERNATİF İSİMLER KİMLER?

Barcelona'da Neymar'ın ayrılması sonrası yerini doldurmak için oluşturulan transfer listesinde Paulo Dybala, Alexis Sanchez, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ve Eden Hazard gibi yıldızlar var.

Fakat Barça transfer yapacak mı, yoksa Ernesto Valvarde, Neymar'ın boşluğunu Arda Turan'a asıl pozisyonu olan hücumun sol kanadında görev vererek mi dolduracak, bunu zaman gösterecek.



