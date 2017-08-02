 PSG’den yüzyılın transferi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’den yüzyılın transferi

    PSG’den yüzyılın transferi
    için Barcelona'ya 222 milyon euro verecek olan 'nin, bu transfere ayırdığı bütçe ortaya çıktı. Yıldız futbolcuya imza parası 100 milyon ödeyecek olan PSG, menajerliğini yapan babasına da 60 milyon verecek.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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