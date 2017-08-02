Neymar, takım arkadaşlarına veda etti
Bir süredir Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olup olmayacağı merak edilen Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve antrenmana katılmadan tesislerden yarım saat içerisinde ayrıldı.
İspanyol medyasının sıcak gelişme olarak verdiği haberlerde Neymar'ın Katalan ekibinin antrenmanı öncesi takım arkadaşlarıyla son kez bir araya geldiği ve Paris Saint-Germain'e transfer olduğu bilgisini kendileriyle de paylaşarak vedalaştığı bildirildi.
Radyo Catalunya ise Neymar'ın takım arkadaşlarıyla vedalaşırken "Kariyerim konusunda doğru olan tercih bu. Zor ama defalarca düşünerek ve ailemle birlikte aldığımız bir karar" dediğini öne sürdü.
Fransız ekibi, yüzyılın transferi için Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu Barcelona'ya ödemeyi kabul etmişti. PSG, Neymar'a ise 100 milyon euro imza parası verecek.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:54
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Berke’ye kanca
Toplam 6
Yorum
altyapı Atalay ve Ozan şu anda A takımla çalışıyorlar altyapıda değiller.
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Ortak karar: Ret!
Toplam 28
Yorum
44istanbul Büyük takimlar yeni sezon ve avrupa maclari icin son hamlelerini ve calismalarini yapiyor, milyonlarca para harciyorlar. Kulüpleriyle kontrati olan hocalara teklif göndermek ahlaksizliktir. Bunu A kulübü B kulübüne yapmis olsa, TFF bin türlü ceza kesiyor, etik kriterlere uyulmadi diye. Bosta olan yerli ve yabanci bircok hocalar, önce bunlarin en iyilerini denersin, olmadi, gene kontrati olana sor. Ama direk Besiktasin hocasina yönelmek, Besiktasa zarar verme arzusundan baska birsey degil!
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 5
Yorum
Baron Fatih terime tazminat issizlik maasi baglayan tff senol gunese tffnin kasa anahtarini verse hakkini karsilayamaz
Neymar, takım arkadaşlarına veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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