Neymar, takım arkadaşlarına veda etti

İspanyol medyasının sıcak gelişme olarak verdiği haberlerde Neymar'ın Katalan ekibinin antrenmanı öncesi takım arkadaşlarıyla son kez bir araya geldiği ve Paris Saint-Germain'e transfer olduğu bilgisini kendileriyle de paylaşarak vedalaştığı bildirildi.







Radyo Catalunya ise Neymar'ın takım arkadaşlarıyla vedalaşırken "Kariyerim konusunda doğru olan tercih bu. Zor ama defalarca düşünerek ve ailemle birlikte aldığımız bir karar" dediğini öne sürdü.

Fransız ekibi, yüzyılın transferi için Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu Barcelona'ya ödemeyi kabul etmişti. PSG, Neymar'a ise 100 milyon euro imza parası verecek.







