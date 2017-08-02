Mesut Özil’e tarihi teklif
Arsenal’le gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil’e Barcelona kanca attı. İspanyol devi, daha önce Real Madrid forması da giyen yıldız futbolcu için 53m ilyon poundu gözden çıkardı.
44 MAÇ, 12 GOL, 13 ASİST
2010-14 sezonları arasında Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, Barcelona'ya transfer olması halinde iki ezeli rakipte oynayan az sayıdaki futbolcudan biri olacak. Arsenal'in 4 yıldır vazgeçilmezleri arasında yer alan Mesut, geçtiğimiz sezon 44 resmi maçta 12 gol atarken, 13 de asist yaptı.
BARÇA'YA GOLÜ VAR
Real Madrid forması giydiği dönemde Barcelona'ya karşı 18 kez rakip olan Mesut Özil, Katalan ekibine bir de gol attı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:16
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
Mesut Özil’e tarihi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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