 Mesut Özil’e tarihi teklif – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’e tarihi teklif

    Mesut Özil’e tarihi teklif

    Arsenal’le gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan ’e kanca attı. İspanyol devi, daha önce Real Madrid forması da giyen yıldız futbolcu için 53m ilyon poundu gözden çıkardı.

    Uzun süredir orta alana takviye yapmayı planlayan Barcelona, aradığı ismi buldu. Katalan ekibi, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'e kanca attı. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcuyu isteyen Barça, 53 milyon poundu gözden çıkardı. İspanyol medyası, 4 sezondur Arsenal'de oynayan Mesut'un transferinin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

    44 MAÇ, 12 GOL, 13 ASİST
    2010-14 sezonları arasında Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, Barcelona'ya transfer olması halinde iki ezeli rakipte oynayan az sayıdaki futbolcudan biri olacak. Arsenal'in 4 yıldır vazgeçilmezleri arasında yer alan Mesut, geçtiğimiz sezon 44 resmi maçta 12 gol atarken, 13 de asist yaptı.

    BARÇA'YA GOLÜ VAR
    Real Madrid forması giydiği dönemde 'ya karşı 18 kez rakip olan , Katalan ekibine bir de gol attı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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