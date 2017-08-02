Messi'den Neymar'a veda mesajı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı Neymar için veda mesajı yayımladı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Messi, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olması beklenen Brezilyalı takım arkadaşı için, "Neymar, seninle aynı takımda yıllar boyunca oynamak benim için büyük bir zevkti. Kariyerinin kalan kısmında başarılar dilerim. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Barcelona tarafından bugün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla birlikte sabah saatlerinde kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Açıklamada, Neymar'ın serbest kalma bedeli 222 milyon avronun ödenmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtilmişti.
Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:30
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Messi'den Neymar'a veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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