 Messi'den Neymar'a veda mesajı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Messi'den 'a veda mesajı

    Messi'den Neymar'a veda mesajı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız futbolcusu , takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı için veda mesajı yayımladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Messi, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olması beklenen Brezilyalı takım arkadaşı için, ", seninle aynı takımda yıllar boyunca oynamak benim için büyük bir zevkti. Kariyerinin kalan kısmında başarılar dilerim. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

    Barcelona tarafından bugün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla birlikte sabah saatlerinde kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Açıklamada, Neymar'ın serbest kalma bedeli 222 milyon avronun ödenmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtilmişti.

    Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Messi'den Neymar'a veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.